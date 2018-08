Martina La Peligrosa presenta su nuevo sencillo ‘Tu Culpa’

La cordobesa Martina La Peligrosa estrena su nueva canción titulada ‘Tu Culpa’ y su video oficial.

En el sencillo, con evidentes influencias de ritmos urbanos, la artista le canta a una relación que termina y la culpa que tiene el otro.

“Fue tu culpa porque tú me dejaste sola, ahora yo no te paro bolas, la basura no se amontona. Fue tu culpa porque tú saliste corriendo, los cobardes salen perdiendo, tú llorando y yo me estoy riendo”, es parte de la letra de la canción.

Apostándole a un nuevo sonido, que mezcla ritmos electrónicos con urbano llamados afrobeat, Martina La Peligrosa presenta esta nueva canción “que mantiene las guitarras africanas y que se siente tan caribe como ella”, indica Sony Music en un comunicado.

El video fue rodado en la ciudad de Bogotá en una bodega abandonada en la Plaza España y estuvo bajo la dirección de Juan Andrés Suárez. La canción fue escrita por Martina, Lalo Ebratt y Miguel Ospino.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega