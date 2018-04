La estrella del pop Mariah Carey reveló en una entrevista con la revista People que ha luchado en los últimos años contra un trastorno bipolar, que hoy está controlado con medicación.

La primera vez que fue diagnosticada, contó Carey, fue en 2001.

“No lo creí, no lo quería creer, no quería cargar el estigma de una enfermedad crónica que me definiría y posiblemente terminaría mi carrera“, dijo la intérprete de 48 años, que tras “los más duros años” decidió compartir su historia.

“Estoy en un buen lugar ahora, cómoda discutiendo mi lucha contra el trastorno bipolar“.

Carey tiene un trastorno bipolar tipo II, que según la clínica Mayo, se caracteriza por episodios hipomaníacos y depresivos.

“Mis episodios depresivos se caracterizaban por tener baja energía. Me sentía cansada, sola, triste, y hasta culpable de que no estaba haciendo lo que era necesario por mi carrera“, recordó Carey, una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, con más de 200 álbumes vendidos.

“Vivía en negación y aislada“, siguió. “Y con mucho miedo de que alguien revelara mi situación. Era un peso muy grande que llevaba y no podía con él más. Busqué y recibí un tratamiento, me rodeé de gente positiva y estoy de vuelta haciendo lo que más amo, escribir canciones y hacer música“.

Carey, que sigue su tratamiento médico, escribió en Twitter este miércoles: “Agradecida de compartir esta parte de mi camino con ustedes” junto a una foto de la portada de People, dedicada a ella.

“Tengo la esperanza de llegar a un momento en que se levante el estigma de la gente que tiene que sufrir solo de algo así“, señaló en la entrevista. “Puede ser increíblemente aislante, no tiene que definirte a ti y a mi, me rehúso a dejar que me defina o me controle“.

