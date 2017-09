Manuel Medrano y Natalia Jiménez juntos en ‘La Mujer Que Bota Fuego’

Después de darle la vuelta al mundo con su primer trabajo homónimo y de éxitos que convirtieron a canciones como “Afuera del Planeta”, “Bajo el agua” y ‘‘Una y Otra Vez’’ en himnos indiscutibles del amor; regresa Manuel Medrano más caliente que nunca. El artista colombiano firmado bajo el sello Warner Music México, prende los corazones y se deja seducir por la poderosa e inconfundible voz de Natalia Jiménez para convertir “La Mujer Que Bota Fuego”, en una pieza única, seductora y que, en la primera escucha, conquistará a todos. “La Mujer Que Bota Fuego” es una canción escrita por Manuel, la produjo junto al co-productor de su primer trabajo, Juan Pablo Vega. La mezcla se trabajó en estudios de Berlín, Barcelona y Suecia por Thomas Juth, (KT Tunstall, Jamie Cullum, Cat Stevens y Jesse & Joy), cuenta con la participación de la artista Natalia Jiménez, ex vocalista de la agrupación española La Quinta Estación.

(MIRA TAMBIÉN: Así terminará el mundo, según ganadores del Premio Nobel)

Natalia es una de las voces más imponentes de Hispanoamérica y ha colaborado con artistas de la talla de Ricky Martin, Marc Anthony, Daddy Yankee, Sergio Vallín (Maná), entre muchos otros.

La participación de Natalia se realizó en los estudios de Andrés Castro “Studio on the groove” con la mezcla de Shafik Palis (Carlos Vives, Kany Garcia). El mastering por Tom Baker en Los Ángeles. (David Bowie, Gwen Stefani, Stone Temple Pilots), el mastering lo realizó Tom Baker en Los Ángeles, reconocido por trabajar junto a 30 Seconds to Mars, Deftones, David Lynch, My Chemical Romance, BB King, David Bowie y Nine Inche Nails, entre otros. Esta nueva versión viene acompañada de un elegante clip donde podemos ver a Natalia y Manuel envueltos en una complicidad, un constante juego de seducción y una química inigualable. El video fue producido por Jesse Terreros (Sean Paul, J. Lo, Pitbull, Maluma, Jesse & Joy) y dirigido por Mike Ho (J Balvin, CNCO, Brandy, Kid Ink).

Fue grabado en su totalidad en la zona de Southwest Ranches (Florida) durante el mes de abril de este año y contó con la participación de más 120 personas y cerca de12 horas de filmación.

Manuel Medrano se prepara para varios compromisos promocionales en septiembre donde empezará en Colombia y seguirá por Estados Unidos, Puerto Rico, Centro América, Ecuador, Argentina, Chile y Perú, volverá a México para iniciar su gira de conciertos el próximo 9 de noviembre en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.