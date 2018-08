Maluma estrena el polémico video de ‘Mala Mía’

El ‘pretty boy’, como también es conocido el artista colombiano Maluma, está estrenando el video oficial de ‘Mala Mía’, su nuevo sencillo.

El videoclip de la canción llega después de que el cantante levantara polémica por un breve adelanto que lo mostraba acostado en la cama con varias mujeres semidesnudas.

Por cuenta de su publicación, que compartió hace unas semanas como parte de la campaña de expectativa del video, Maluma recibió cientos de críticas y comentarios negativos de seguidores que se sintieron indignados.

Los usuarios de las redes le reprocharon el hecho de “tratar a las mujeres como objetos sexuales” e irrespetarlas con sus letras.

#MalaMia 🎥 S O O N…. !! Una publicación compartida por MALUMA (@maluma) el 24 de Jul de 2018 a las 4:36 PDT

La imagen que causó tanta controversia se puede ver en varias ocasiones durante el video, en el que también aparece en una fiesta de piscina rodeado por más mujeres.

El dominicano Jessy Terrero fue el encargado de dirigir esta pieza audiovisual, grabada en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

‘Mala Mía’ hace parte del más reciente trabajo discográfico de Maluma titulado ‘F.A.M.E.’, con el que se embarcó en un gira mundial que finalizará en noviembre de este 2018 con un concierto en Concepción, Chile.

No es la primera vez que el ‘pretty boy’ genera controversia con sus producciones. Su canción ‘Cuatro Babys’ también levantó una ola de malos comentarios que tildaron al colombiano de machista por la diciente letra del sencillo: “Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Chingan cuando yo les digo. Ninguna me pone pero”.

Maluma sigue posicionando así sus canciones en solitario, además de algunas colaboraciones, como ‘Clandestino’, la más reciente que hace con Shakira.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital