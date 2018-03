Lo mejor del Festival Estéreo Picnic en videos

El fin de semana estuvo lleno de mucha música. A pesar de la lluvia, los asistentes al Festival Estéreo Picnic se gozaron cada presentación durante los tres días del evento, que se llevó a cabo en el Parque Deportivo 222.

The Killers, Gorillaz, Lana del Rey y LCD Soundsystem encabezaron el cartel del festival, que como todos los años presentó una fuerte cuota de artistas nacionales.

La música del primer día del festival corrió por cuenta de artistas como Tribu Baharú, Mnkbsnss, The Neighbourhood, Milky Chance, Sofi Tukker y Lana del Rey, que demostró su amor por Colombia y su público.

Pero sin duda uno de los grupos más esperados fue The Killers, que emocionó a sus fans con clásicos como ‘Spaceman’, ‘Shot at the night’, ‘Mr. Brightside’, ‘Smile like you mean it’ y ‘All these things that I’ve done’. La agrupación británica Metronomy fue el cierre de la primera jornada de Estéreo Picnic.

Gorillaz fue el gran protagonista del segundo día del festival. Con un show repleto de visuales alusivas a sus icónicos personajes animados, la agrupación liderada por Damon Albarn interpretó esperados clásicos como ‘Feel Good Inc.’, ‘Clint Eastwood’, ‘On melancholy hill’, ‘Dirty Harry’ y otras canciones de su más reciente disco ‘Humanz‘.

Bomba Estéreo, De la Soul, Galantis, Ondatrópica y Bonobo también fueron algunos de los más destacados del sábado.

Estéreo Picnic cerró por todo lo alto con un último día lleno de rock y música electrónica. Royal Blood le puso la energía al público en una tarde lluviosa, Zoé le dio el toque romántico y DJ Snake puso a vibrar con sus mejores éxitos electrónicos. The National y LCD Soundsystem también enloquecieron a los asistentes.

El grupo colombiano Diamante Eléctrico le puso un estilo clásico al día, con su presentación junto a Billy Gibbons de ZZ Top.

Estos son otros videos de los asistentes.

