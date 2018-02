Jennifer Lopez lanza su nuevo sencillo ‘Us’

Jennifer Lopez lanzó su nuevo sencillo “Us” en todas las plataformas digitales, vía Epic Records. Consíguelo AQUÍ. Pocos minutos tras su lanzamiento, la canción se disparó inmediatamente al Top 10 del iTunes Overall Top Song Chat y al Top Pop Songs Chart, donde se ha mantenido desde entonces.

Producido por el equipo súper poderoso conformado por Skrillex [Justin Bieber, Fifth Harmony] y Poo Bear [DJ Khaled, Usher], el track dance demuestra instantáneamente ser contagioso con un sonido destinado a resonar a nivel mundial. Una vez más, la súper estrella multi-platino, nominada a los premios GRAMMY®, entrega una maravillosa interpretación vocal y reta los límites de la música pop en el proceso. Así como mantiene el estilo y espíritu que millones de fans alrededor del mundo adoran, también evoluciona con un himno listo para la pista de baile ante el cual es imposible no sacudirse.

Es la continuación perfecta a su más reciente hit en inglés, “Ain’t Your Mama,” el cual ha acumulado más de 536 millones de views en YouTube y contando, y obtuvo Certificación Oro RIAA.

Es simplemente Jennifer Lopez

…

También, puedes verla en su show de residencia en The Axis de Planet Hollywood en Las Vegas, All I Have, todo el año. También estará de regreso en las pantallas de TVC en los shows de NBC Shades of Blue y World of Dance , más adelante este año.

Prepárate, porque el 2018 es el año de Jennifer Lopez – más brillante, fuerte y grande que nunca.

Sobre Jennifer Lopez

Jennifer Lopez cantante, actriz, productora y entertainer ganadora de premios, quien se ha establecido tanto en la industria de la música como en la del cine. Es una exitosa artista que ha vendido más de 75 millones de discos y tiene un acumulado bruto de taquilla de más de $ 2 billones. Lopez es una de las artistas femeninas más influyentes de la historia. Como artista, ícono de la moda, emprendedora y filántropa, Jennifer Lopez ha sido nombrada “Most Powerful Celebrity” para la revista Forbes, y “Most Beautiful Woman in the World” para la People Magazine. Jennifer Lopez es un ícono global y una impresionante artista multifacética.