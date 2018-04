Jennifer López es una sensual reina en el video de ‘El anillo’ 

Jennifer López presentó su nueva canción ‘El anillo’ durante la entrega de los Billboard latinos este jueves y horas después reveló el video oficial de la canción.

El sencillo lo canta completamente en español y según dicen muchos podría tratarse de un mensaje para su actual pareja, exbeisbolista profesional Alex Rodríguez.

Seguidores y medios especulan si la letra podría tratarse de una petición para su novio. “¿Y el anillo pa’ cuándo?”, dice JLo en la canción.

En el video, la artista se viste de reina y aparece con sensuales atuendos, además de dejar claro por qué sus movimientos son tan admirados.

Santiago Salviche fue el encargado de dirigir el video de ‘El anillo’, en el que aparece el actor español Miguel Ángel Silvestre.

“Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que que la ví bailar y cantar ‘Jenny from the block’. Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. ¡Ella es un sueño!“, escribió el actor en sus redes sociales sobre su trabajo en el video.