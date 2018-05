Fifth Harmony presenta su último video como grupo 

La agrupación femenina Fifth Harmony anunció hace unos meses su separación luego de seis años de trayectoria.

Según revelaron, la separación es temporal y se da para que sus integrantes puedan desarrollar sus carreras como solistas.

“Después de seis años de trabajo duro, sin parar, también nos dimos cuenta de que para ser auténticos con nosotros mismos y con ustedes, tenemos que tomarnos un tiempo para hacer un paréntesis de Fifth Harmony para dedicarnos a nuestras carreras en solitario“, indicó en Twitter la banda.

Como parte de su despedida, Fifth Harmony publicó su último video para su sencillo ‘Don’t say you love me’.

“Gracias por un increíble viaje. Los amamos, Harmonizers“, escribió la agrupación en su cuenta de Instagram.

La agrupación, que al inicio tenía cinco integrantes, debió continuar en 2016 solo con cuatro luego de que Camila Cabello dejara el grupo para continuar con su carrera como solista.

Cabello ha triunfado en solitario y se logró posicionar con su álbum debut en las listas musicales alrededor del mundo. En la actualidad hace parte de la gira ‘Reputation tour’ de Taylor Swift.

Luego de Camila Cabello, otras integrantes del grupo iniciaron posteriormente sus carreras en solitario, como Lauren Jáuregui, de origen cubano, que ha colaborado con Steve Aoki en el tema ‘All Night’ o Dinah Jane, que ha trabajado con Daddy Yankee, RedOne y Montana en el tema ‘Boom Boom’.

El mes pasado, Normani Kordei publicó el dúo con Khalid ‘Love lies’, mientras que Ally Brooke se unió a Topic para el tema ‘Perfect’.

No es muy claro cuándo podrían volver a juntar sus caminos para hacer nueva música como Fifth Harmony, pero sus fanáticos esperan que sí lo hagan.