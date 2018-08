Estas son las fechas del Festival Estéreo Picnic 2019

Estéreo Picnic, uno de los eventos musicales más importantes de Colombia, hizo su primer anuncio oficial para su edición de 2019, la décima en la historia del festival.

A través de sus redes sociales, Estéreo Picnic reveló las fechas en las que se llevará a cabo el evento y de paso emocionó a sus seguidores y los puso a especular desde ya con los posibles invitados musicales del próximo año.

La cita de 2019 será el 5,6 y 7 de abril y como es de esperarse, el festival sorprenderá con grandes invitados musicales de la escena nacional e internacional.

#FEPX 🙌🙌🙌 5-6-7 Abril 2019 Una publicación compartida por Festival Estéreo Picnic (@festereopicnic) el 22 de Ago de 2018 a las 7:33 PDT

Todavía no hay pistas del cartel de artistas de la edición del próximo año, pero usuarios en redes esperan que sea un “muy buen cartel”, teniendo en cuenta que Estéreo Picnic estará cumpliendo diez años.

Muchos son los artistas internacionales que han pasado por las tarimas del festival, que para su versión de este año trajo a Gorillaz, The Killers, Lana del Rey, LCD Soundsystem, The National, DJ Snake, De La Soul y Royal Blood, por nombrar algunos.

Red Hot Chili Peppers, Calle 13, New Order, Calvin Harris, The Strokes, The Weeknd, Deadmau5, Wiz Khalifa, Alabama Shakes, Noel Gallagher, Florence + The Machine, Mumford & Sons, Kings of Leon, Skrillex, Zedd, Nine Inch Nails y Cage The Elephant son otros de los invitados musicales que se han sumado a Estéreo Picnic en sus diferentes ediciones, además de la gran cuota colombiana que no puede faltar en el festival.

Pronto, la organización hará más anuncios sobre la boletería para creyentes y otros detalles de la edición de 2019, que ya se mueve en redes con la etiqueta #FEPX.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital