El mensaje feminista de Christina Aguilera y Demi Lovato en ‘Fall in line’ 

Christina Aguilera y Demi Lovato se unen en ‘Fall in line’ para dar un contundente mensaje de empoderamiento y liberación femenina.

En el video oficial de la canción, las artistas aparecen esposadas dentro de una prisión futurista en compañía de unos guardas que vigilan todos sus movimientos.

Como sucedió en la realidad, la historia que narra el videoclip es un recuerdo de la infancia que tanto Christina como Demi perdieron por cuenta de su temprana fama y la presión de la industria del entretenimiento en su niñez. (Lee también: Christina Aguilera luce irreconocible en fotos sin maquillaje)

Pero no se queda ahí. El video comparte un mensaje liberador, que se refleja en el momento en el que Christina Aguilera termina salvándose a ella y a Demi Lovato de la opresión.

La letra de la canción comparte un mensaje inspirador: “pequeñas niñas, escuchen atentamente porque nadie me lo dijo. Pero merecen saber que en este mundo no están en deuda. No les deben su cuerpo ni su alma“.

Demi Lovato expresó su emoción por colaborar en esta canción con Christina Aguilera y lo que significa para ella este sencillo.

“Espero que amen esta canción tanto como yo. Es todo un honor prestar mi voz para este himno para las mujeres con una de las personas más inspiradoras que he conocido“, escribió en su cuenta de Instagram.

‘Fall in line‘ llega tras el lanzamiento de ‘Accelerate’ con Ty Dolla $ign y 2 Chainz, y ‘Twice‘, los dos primeros sencillos del nuevo disco de Christina Aguilera que se titula ‘Liberation‘, y que se estrenará oficialmente el próximo 15 de junio.