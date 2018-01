DJ Dillon Francis sorprende con nueva canción junto a Arcángel 

El DJ y productor estadounidense Dillon Francis se unió a Arcángel y Químico Ultra Mega para su nuevo sencillo ‘Ven’.

La canción, que combina trap con ritmos electrónicos, hace parte de su nuevo álbum, que será completamente en español.

“Por los pasados 18 meses he estado gastando mi tiempo entre shows y el estudio. Mi objetivo era divertirme, inspirarme y hacer algo increíble, así que cuando tuve el tiempo en el estudio me concentré en hacer Moombahton. Le pedí a Toy Selectah que me ayudara con algunas voces y conseguimos un ritmo increíble y seguí escribiendo canciones. Fuimos a NY, Miami, República Dominicana y México a trabajar y fueron algunas de las mejores experiencias. Así que aquí está la primera canción de mi próximo álbum“, escribió el DJ en sus redes sociales, en las que compartió un video de su experiencia en el estudio con Arcángel.

La colaboración del estadounidense llega en un momento en el que la música latina está marcando la parada y alcanzando éxitos internacionales con canciones como ‘Despacito’ y ‘Mi Gente’.

Este es el Lyric Video oficial de la canción.