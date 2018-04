Confirman concierto de Roger Waters en Bogotá 

Roger Waters, creador de la legendaria banda Pink Floyd, regresará a Colombia para dar un concierto el 21 de noviembre en el Estadio El Campín.

El encargado de confirmar la noticia fue Move Concerts, empresa que estará al frente de la producción del concierto en la capital colombiana.

Roger Waters ya estuvo en nuestro país en 2007 y regresa esta vez con su tour ‘Us + Them’, en el que presentará éxitos de sus aclamados álbumes ‘The dark side of the moon’, ‘The wall’, ‘Wish you were here’ y más.

La confirmación del concierto de Roger Waters en Bogotá llega luego de que hace unos días apareciera un cerdo volador en el Monumento a los Héroes con la leyenda ‘Stay Human’.

El particular objeto llamó la atención de los bogotanos y puso a especular sobre el regreso del artista a nuestro país, teniendo en cuenta que ha usado esta misma táctica para anunciar otros de sus conciertos.

#tendencias en redes. El cerdo que sobrevuela el Monumento a los Héroes en Bogotá. Roger Waters podría regresar a Colombia en octubre o noviembre de 2018 pic.twitter.com/lcRBnwtauu — Programa RCN Digital (@RCNDigital) April 23, 2018

La información de precios de boletería todavía no ha sido confirmada, pero Move Concerts anunció que la preventa de entradas se dará a partir del 7 de mayo.