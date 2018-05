Carlos Vives le cumplió el sueño a Martín Elías de grabar juntos

Aunque nunca se lo dijo en vida, el artista vallenato Martín Elías tenía el sueño de grabar una canción junto a Carlos Vives.

Luego de su muerte en un accidente de tránsito en 2017 y de que Carlos Vives se enterara de este deseo que tenía el hijo de Diomedes Díaz, el samario prometió hacer realidad su sueño de alguna forma.

Pues el resultado es ’10 razones para amarte’, canción de Martín Elías que Carlos Vives comparte en una nueva versión.

Gracias a la tecnología, Vives canta con Martín y aparece junto a él en un emotivo video que le rinde homenaje.

“Mi querido Martín, te fuiste muy pronto y nos quedamos sin ti, sin creerlo, sin entenderlo; no sabes cómo me hubiera gustado que tuvieras la confianza y me hubieras dicho que querías grabar conmigo. Hoy que me lo dicen me pongo a pensar por qué no me dijiste nada… Pero bueno realmente ya nada importa, así que yo, yo te voy a cumplir, yo quiero grabar contigo, vamos a grabar juntos…“, dice Carlos Vives al inicio del video de la canción.

El samario se presentó el fin de semana en el Festival de la Leyenda Vallenata, en la que presentó ‘La Iliada Vallenata’, un show creado para rendir homenaje a los grandes exponentes de ese género musical.

Además de recordar a los personajes más representativos del vallenato como Alejo Durán y Diomedes Díaz, Carlos Vives aprovechó el festival para revelar su canción con Martín Elías.

“Hace un año te fuiste con todas las canciones que nos ibas a cantar, en este Festival Vallenato te vamos a extrañar, me hubiera gustado compartir contigo estos días tan importantes en mi carrera! Vamos a estar todos tus amigos! Te extrañamos“, expresó en Instagram.