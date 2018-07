Cardi B renunció a su gira con Bruno Mars y así explicó su decisión 

La rapera estadounidense Belcalis Almanzar, más conocida como Cardi B, ya tenía todo listo para sumarse a la gira de Bruno Mars, que empieza en septiembre. Pero, desafortunadamente, la artista no está todavía preparada para asumir el ritmo que implica un tour, sobre todo luego de dar a luz a su primera hija.

Su decisión de renunciar a la gira la reveló a través de una publicación en Instagram, en la que explica en detalle la razón por la que no se sumará a ’24k Magic World Tour 2018′.

“He decidido que no acompañaré a Bruno en la gira de este otoño. Había pensado que después de dar a luz, 6 semanas serían tiempo suficiente para recuperarme mental y físicamente. También pensé que podría llevar a mi hija conmigo de gira, pero creo que subestimé todo esto de ser mamá. No solo no estoy preparada físicamente, si no que no estoy lista para alejarme de mi bebé ya que los médicos me explicaron que no es saludable para ella estar en ruta. ¡Espero que entiendan que esta decisión ha sido la más difícil de tomar pero tengo que hacer lo mejor para mí y para mi bebé! Gracias a Bruno por ser tan comprensivo”, escribió Cardi B.

Miles de fanáticos de la rapera se tomaron su cuenta de Instagram para mostrarle su apoyo. Incluso, el mismo Bruno Mars publicó un mensaje para ella en su cuenta oficial.

“Lo más importante es tu salud y la de tu familia. Yo sé que los fans van a entender. Estás haciendo las cosas bien. También sé que compartiremos el escenario cuando sea el momento adecuado. Te queremos Cardi y tocaremos ‘Bodak Yellow’ todas las noches en tu honor. Por favor dale a tu pequeña un abrazo de mi parte y uno en nombre de todos en el tour“, expresó el cantante, en cuya gira sigue promocionando su más reciente álbum ’24K Magic’.

Cardi B tenía planeado unirse a la gira de Bruno Mars en Denver (Estados Unidos) el 7 de septiembre, pero ahora seguirá dedicándose a su maternidad, tras el nacimiento de su hija Kulture Kiari Cephus, fruto de su relación con el rapero Offset.

La artista se ha convertido en una de las más importantes del género en los últimos años, con éxitos como ‘Bodak Yellow’ y recientemente con ‘I Like It’, canción que hace en colaboración con Bad Bunny y J Balvin. Por cuenta de este sencillo, lograron estar por varias semanas en la primera posición del Hot 100 de Billboard. Cardi B también colaboró con Bruno Mars en el remix de ‘Finesse’ y con el puertorriqueño Ozuna en ‘La Modelo’.

Por Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital