Cardi B, Bad Bunny y J Balvin le ponen sabor latino a su nuevo video ‘I like it’ 

‘I like it’, el nuevo sencillo de Cardi B en colaboración con Bad Bunny y J Balvin está lleno de color y mucho ritmo latino.

La rapera estadounidense se inspiró en Celia Cruz y Carmen Miranda para llevar los looks del video oficial de la canción, que va escalando posiciones entre las tendencias de YouTube.

Con sus sonidos latinos, que evocan la famosa canción ‘I like it Like That’ de Pete Rodríguez, Cardi B contagia de fiesta y nos lleva a lo mejor de la era del boogaloo.

‘I like it’ hace parte del más reciente álbum de Cardi B titulado ‘Invasion of Privacy’, que incluye también canciones con artistas como Migos, Chance the Rapper, Kehlani y 21 Savage.