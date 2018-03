Camila Cabello estrena el video oficial de ‘Never be the same’

La cantante Camila Cabello sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento del video oficial de su canción ‘Never be the same’, que presentó hace unos meses antes del estreno oficial de su álbum debut.

En el video, la artista hace una mezcla de tomas caseras e íntimas con otras más elaboradas en las que resalta el glamour y prendas de alta costura.

‘Never be the same’, es el segundo éxito de Camila Cabello como solista luego de ‘Havana’, y hace parte de su primer disco en solitario titulado ‘Camila’ luego de su salida de la agrupación femenina Fifth Harmony.

Este es el video oficial de la canción, filmado en Londres y dirigido por Grant Singer.

Además del estreno de este video, Camila protagoniza un documental presentado en YouTube hace unos días con el título ‘Made in Miami’.

El documental muestra un poco sobre la vida de la cantante cubana, que ella misma describió como “la visión más íntima” que existe sobre su vida y la historia de su familia.

“Soy una persona muy privada”, indicó Cabello en una sesión de preguntas y respuestas que se transmitió en vivo a través de YouTube para promover el documental, que incluye las dificultades que afrontaron para emigrar a Estados Unidos y las razones que la llevaron a dejar el grupo femenino Fifth Harmony.

Filmado durante dos días en la casa de la familia, sus áreas favoritas de la ciudad de Miami y la primera escuela a la que asistió al llegar a Estados Unidos, ‘Made in Miami’ incluye entrevistas con los padres, abuela, amigos y vecinos de la estrella.

Durante 17 minutos, donde abundan los videos caseros sobre la historia musical de la cantante, la familia Cabello cuenta cómo la madre, Sinuhe Estrabao, y Camila, quien entonces tenía 5 años, pasaron bajo custodia de Inmigración 22 horas para ser admitidas como refugiadas cubanas en Estados Unidos.

