El álbum debut de Camila Cabello ya se encuentra disponible

Hoy, la superestrella mundial multi-platino, Camila Cabello, lanza su disco homónimo debut ¨Camila¨ [SYCO/Epic Records].

Como uno de los álbumes más esperados del 2018, este logró el #1 en El iTunes Overall Top Álbumes y el listado Top Pop Albums. Ha estado en el top en ambos listados desde su lanzamiento a la media noche de ayer y continúa haciéndose más fuerte. Alrededor del mundo, ha logrado su pico en el #1 en iTunes en 96 países hasta ahora, confirmando su presencia como una fuerza internacional en todas partes.

En su exitoso tracklist se encuentra el sencillo doble platino RIAA ¨Havana¨ [feat. Young Thug]. Recientemente, ¨Havana¨ superó las 765M reproducciones acumuladas y va subiendo rápidamente para alcanzar el billón. Haciendo historia, la canción logró el #1 más largo en la radio Top 40 por una artista femenina en 5 años, adicional a esto, ocupó la posición #2 en el Billboard Hot 100 durante 6 semanas y el top tres por 10 semanas. Habiendo pasado 5 semanas en el #1 con ¨Havana¨, es también la artista femenina con el sencillo #1 en Reino Unido desde ¨Someone Like You¨ de Adele en 2011. Globalmente, ella se destaca como la artista femenina con más streams en Spotify y la segunda artista con más reproducciones en Spotify, sumando a esto, ella se convierte en la primera artista femenina en lograr más de 40 millones de escuchas al mes.

Su nuevo sencillo ¨Never Be The Same¨ impactó la radio esta semana e instantáneamente llegó al #29. El debut de esta canción fue con una enérgica presentación en The Tonight Show presentada por Jimmy Fallon el miércoles. Mírala AQUÍ!

Camila continúa tomándose los medios televisivos, con una aparición en MTV’s TRL, seguido por Good Morning America y una entrevista el día de hoy en el set de The Tonight Show presentado por Jimmy Fallon esta noche y ella se presentará en Ellen el miércoles 17 de enero.

A parte de todo, el álbum ha conquistado a la crítica internacional. Entertainment Weekly dice entusiasmado ¨Camila se desafía a ella misma como pop star en su álbum debut ¨, y USA Today alaba ¨Camila es una vibrante mezcla de sonidos y estilo¨. En una escala de 4 a 5 estrellas, The Times London aplaudió su inesperado éxito ¨Como el éxito que hizo su nombre, es gratamente inesperado ¨. The New York Times ha apoyado ¨Un avatar para las niñas en la cúspide del terreno emocional más pronunciado¨, y NME llamó la colección ¨Una fuerte y sorprendente segura impresión¨, Stereogum predijo ¨El trabajo previo de Camila ya está hecho, para ser todo un éxito¨, mientras Billboard dijo lo mejor ¨Cabello es vocal, lírica e impresionantemente definida en que ella siempre será simplemente Camila¨.

Un poderoso, apasionante y personal viaje para la cantante, Camila representa un gran hito. Ella lo describe como ¨El soundtrack de mi vida el año pasado¨, invitando al público a acercarse más que nunca.

Conoce a Camila— La princesa del pop del 2018.

