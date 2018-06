Adele ya trabaja en su nuevo disco que lanzaría en 2019 

Después de tres años alejada de un estudio de grabación, la estrella británica Adele vuelve al ruedo musical para darle vida a su próximo álbum.

La artista ya estaría trabajando en las canciones de su nuevo disco, que se publicaría oficialmente en la Navidad de 2019.

Según reveló el medio inglés The Sun, la artista volvió al Reino Unido y se puso en contacto con su sello discográfico para empezar a componer las canciones que incluirá en su nuevo álbum.

“Está de regreso en el Reino Unido y tiene la intención de escribir aquí. Se han contactado a varios músicos para que trabajen con ella y ya ha escrito algunas de las canciones“, reveló una persona cercana a Adele.

El nuevo disco de la cantante, el cuarto de su carrera, llegará luego de ’25’, publicado en 2015 y de donde salieron éxitos como ‘Hello’, ‘When We Were Young’, ‘Water Under The Bridge’ y ‘Send My Love’.

El regreso de Adele a la música se da luego de que en 2017 tuviera que cancelar varios shows en Londres debido a inconvenientes de salud. La cantante tuvo problemas en sus cuerdas vocales, lo que la hizo suspender las dos fechas que le quedaban de su gira. Pero esa no fue la primera vez que experimentó problemas de este tipo, pues en 2011 ya había sido operada de sus cuerdas vocales.

Adele debutó en 2008 con su álbum titulado ’19’, para luego posicionarse en el mundo del pop con ’21’, disco que le dio uno de sus mayores éxitos: ‘Someone Like You’.

La intérprete logró llevar también a los listados internacionales otros populares sencillos de este disco, como ‘Rolling In The Deep’ y ‘Don’t You Remember’.