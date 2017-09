[VIDEO] ¡Imperdible! El primer tráiler oficial de “Jumanji 2: Welcome to the Jungle”

Después de casi 20 años de la éxitosa película norteamericana ‘Jumanji’, un nuevo ‘remake’ de la cinta llegará a la pantalla gigante a partir del próximo 22 de diciembre.

Se trata de:”Jumanji 2: Welcome to the Jungle” una película en la que sus protagonistas: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black, Kevin Hart y Nick Jonas cambiarán el viejo tablero por una videoconsola y se introducirán en el mundo de la selva.

Sin embargo para poder salir de ella deberán descubrir como Alan Parrish, Robin Williams en la original, se pasó el juego. ¿Y tú estás preparado para toda la acción?