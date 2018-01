‘Transformers: The Last Knight’ lidera nominaciones de premios a lo peor del cine

‘Transformers: The Last Knight’ obtuvo el dudoso honor de liderar las nominaciones de la 38 edición de los premios Razzie, los denominados “anti-Óscar” de la industria estadounidense, con un total de nueve candidaturas, anunció la fundación Golden Raspberry Award.

La quinta entrega de la saga robótica aspira a hacerse con los títulos de peor película, peor director (Michael Bay), peor actor (Mark Wahlberg), peor actor de reparto (Josh Duhamel y Anthony Hopkins) y peor guión, entre otros.

Otro filme con grandes opciones a coronarse como lo peor del año es ‘Fifty Shades Darker’, con ocho nominaciones, incluidas las de peor actriz (Dakota Johnson) y peor actor (Jamie Dornan).

Ambas cintas lucharán en el campo de peor película junto a ‘Baywatch’, ‘The Emoji Movie‘ y ‘The Mummy‘.

En el apartado de peor actriz destaca la presencia de Jennifer Lawrence por ‘mother!’ y de Emma Watson por ‘The Circle’, mientras que los nombres de Tom Cruise (‘The Mummy’), Johnny Depp (‘Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales’) y Zac Efron (‘Baywatch’) aparecen como peor actor.

Incluso el español Javier Bardem ha sido nominado como peor actor de reparto por su trabajo en ‘mother!’ y ‘Pirates of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, categoría donde también figuran Russell Crowe (‘The Mummy’) y Mel Gibson (‘Daddy’s Home 2’).

En el terreno de peor actriz de reparto las aspirantes son Kim Basinger (‘Fifty Shades Darker’), Sofia Boutella (‘The Mummy’), Laura Haddock (‘Transformers: The Last Knight’), Goldie Hawn (‘Snatched’) y Susan Sarandon (‘A Bad Moms Christmas’).

Los “ganadores” se conocerán el 3 de marzo, el día previo a la ceremonia de los Óscar.

EFE