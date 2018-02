Se viraliza video de fuerte accidente de Uma Thurman en escena de ‘Kill Bill 2’

Por cuenta de este video, que no se conocía y que se mantuvo oculto por mucho tiempo, el director Quentin Tarantino tuvo que admitir los errores que cometió en la planificación de la escena de ‘Kill Bill: Vol. 2‘ (2004) en la que la actriz Uma Thurman resultó herida tras sufrir un accidente de coche.

“Le dije que estaría bien. Le dije que la carretera era toda recta. Le dije que sería seguro. Y no lo era. Estaba equivocado. No la obligué a subirse al coche. Se montó porque confió en mí. Y me creyó“, declaró Tarantino en una entrevista con Deadline.

En un reportaje en The New York Times, la actriz reveló el fin de semana que sufrió un accidente durante el rodaje de la segunda entrega de la cinta rodando una escena en la que debía conducir un coche por un camino en medio de la selva.

La actriz explicó que no se sentía cómoda con la idea de rodar ella esa escena y por eso pidió un especialista de acción, pero aseguró que Tarantino la presionó para que lo hiciera asegurándole que no había peligro.

The New York Times publicó un vídeo en el que se ve a Thurman conduciendo el coche hasta chocar con un árbol, un clip que la productora Miramax, por miedo a represalias legales, había impedido ver a la intérprete.

Tras las críticas suscitadas en Hollywood en los últimos días por este episodio, Tarantino dio este martes su versión de los hechos.

“Ese es uno de los mayores remordimientos de mi vida. Como director aprendes cosas y a veces aprendes a través de errores horribles. Ese fue uno de mis más horribles errores, que no me tomé el tiempo para recorrer de nuevo la carretera, una vez más“, comentó.

Añadió que él comprobó el recorrido que iba a hacer en coche Thurman, pero que finalmente la escena se hizo en el sentido contrario al que él había revisado. Según el realizador, nadie del equipo pensó en usar un especialista para esa escena.

Horas antes de que se conociera la entrevista con Tarantino, Thurman publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que disculpó al cineasta por lo sucedido.

“Quentin Tarantino se arrepintió profundamente y continúa arrepentido por este lamentable suceso“, comentó la actriz, quien desveló además que fue el realizador quien le facilitó el metraje del accidente.

“Lo hizo con todo el conocimiento de que le podría causar daño a él, y estoy orgullosa de él por hacer lo correcto y por su valentía“, indicó.

No obstante, Thurman acusó expresamente a los productores Lawrence Bender, E. Bennett Walsh y Harvey Weinstein de “mentir, destruir pruebas y continuar mintiendo” sobre el accidente.

EFE