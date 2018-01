Rita Ora y Liam Payne presentan la canción principal de ’50 Sombras Liberadas’

Los artistas británicos Rita Ora y Liam Payne se unieron para darle vida a ‘For You’, sencillo que hace parte de la banda sonora de la película ’50 Sombras Liberadas’.

La canción llega a un mes del estreno de esta última película, que cierra la trilogía de la historia erótica creada por la escritora E. L. James.

Rita Ora y el ex One Direction, Liam Payne, ya habían compartido algunos adelantos de la canción, que ya está completamente disponible en plataformas digitales como iTunes, Spotify y Deezer.

‘For You’ se suma a la lista de canciones que ya han marcado la banda sonora de la historia: ‘Love Me Like You Do‘ de Ellie Goulding y ‘I Don’t Wanna Live Forever‘ de Taylor Swift y Zayn Malik.

‘50 Sombras Liberadas‘, que llega después de ‘50 Sombras de Grey‘ y ‘50 Sombras más Oscuras‘, sigue con la historia de amor entre Anastasia Steele y Christian Grey, quienes en esta última parte contraen matrimonio y luchan por su relación que se ve amenazada por personas del pasado.