Revelan primer tráiler de ‘Unsane’, película rodada completamente con un iPhone 

Fox presentó el primer adelanto de ‘Unsane‘, película del director Steven Soderbergh, reconocido por estar al frente de famosas cintas como ‘Ocean’s Eleven’, ‘Magic Mike’, ‘Logan Lucky’ y ‘Contagio’.

La película fue grabada completamente con iPhone y cuenta la historia de una mujer que es internada involuntariamente en un manicomio porque no puede dejar de ver a un hombre que asegura que la acosa, aunque al final no es claro si lo que ve es real o una alucinación.

Este thriller, protagonizado por Claire Foy, recurre al gusto del director por la tecnología, especialmente por los dispositivos de Apple.

En entrevista con IndieWire, Soderbergh dijo sentirse tan impresionado con la calidad cinematográfica del iPhone que le gustaría continuar usando estos teléfonos para rodar sus próximas películas.

“Pienso que este es el futuro. Cualquiera que vaya a ver esta película y no tenga idea de los detalles de la producción, no tendrá idea de que fue grabada con un teléfono. No es parte de la presunción“, dijo al medio hace unos días.

Este es el primer tráiler de ‘Unsane’.