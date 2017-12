Publican nuevas imágenes de ‘Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’

Los fanáticos de la historia mágica que sigue al mundo de Harry Potter creado por la escritora J.K Rowling están felices con la revelación de nuevas imágenes de la secuela de ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’.

Una de las imágenes de la nueva entrega, ‘Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald’, fue dada a conocer por la revista Empire y en ella se presenta a dos de los protagonistas de la historia que llegará a las salas de cine en 2018.

El mago y magizoologista Newt Scamander, interpretado por el actor Eddie Redmayne, aparece acompañado de Porpentina ‘Tina’ Goldstein (Katherine Waterston).

From the latest issue (did we mention there’s a new issue?): an exclusive still from Fantastic Beasts: The Crimes Of Grindelwald. https://t.co/RoDJvrCIDM pic.twitter.com/PF0MdAhflv

— Empire Magazine (@empiremagazine) December 28, 2017