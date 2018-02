Mira el primer adelanto de ‘Venom’, el rival de Spider-Man 

Sony Pictures reveló el primer teaser de ‘Venom‘, la película del antihéroe de Marvel y uno de los principales enemigos de Spider-Man.

Tom Hardy, nominado al Óscar por su papel en ‘The Revenant‘, encarna a Eddie Brock, quien se convertirá en Venom cuando vista el traje de este personaje de origen extraterrestre que no puede subsistir sin un huésped. Aunque el teaser no muestra en Venom en todo su esplendor, ya da algunas pistas de la trama.

‘Venom’ es dirigida por Ruber Fleischer y cuenta también con la participación de Michelle Williams, Riz Ahmed, Woody Harrelson y Jenny Slate.

El teaser se suma al reciente lanzamiento de Marvel de un nuevo tráiler de ‘Deadpool 2’, que presenta a Cable y promete mucho humor.

Te dejamos el adelanto de ‘Venom‘, que se estrena en octubre de este año.