Ella será Mulán en la nueva versión de Disney 

La actriz Liu Yifei fue escogida para darle vida al popular personaje de la película animada de Disney que se estrenó en 1998.

Según The Hollywood Reporter, la actriz china fue la elegida luego de un extenso casting en el que participaron cerca de 1.000 candidatas.

Los directores del casting estaban buscando a alguien que tuviera habilidades creíbles de artes marciales, hablara inglés con fluidez y tuviera “calidad de estrella”, y Liu Yifei cumplía todos estos requisitos, dice el medio.

Liu Yifei Has Been Cast as #Mulan in the Upcoming Live-Action Film: https://t.co/rKn6minNV4 pic.twitter.com/hkmJW0AdMv

— Disney (@Disney) 29 de noviembre de 2017