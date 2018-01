Así reaccionó Margot Robbie luego de su nominación al Óscar

La actriz Margot Robbie recibió la noticia de su primera nominación a un Óscar en el estreno de ‘I, Tonya’ en su país natal, Australia, lo que hizo que este momento fuera muy especial.

Su emoción por estar entre las nominadas a mejor actriz quedó registrada en un video que compartió su hermano Cameron Robbie.

Margot Robbie out celebrating her first ever Oscar nomination! Congrats! 🥂 #OscarNoms pic.twitter.com/S9cLTPZnQp

— best of margot (@bestofmargot) 23 de enero de 2018