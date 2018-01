La triste razón por la que Christian Bale es incapaz de ver ‘The Dark Knight Rises’

El actor británico Christian Bale, quien dio vida a Batman en ‘The Dark Knight Rises’, confesó en una entrevista que no ha sido capaz de ver la película.

La cinta, que se estrenó en 2012, le recuerda el trágico tiroteo de Aurora que se dio en ese mismo año y en el que un joven irrumpió en una sala de cine y comenzó a disparar contra los espectadores que se encontraban en una proyección de estreno de ‘The Dark Knight Rises’.

“Tristemente, no he sido capaz de mirar la película desde entonces debido a toda la tragedia de Aurora. No he sido capaz de sentarme y verla sin pensar en eso. Y amaría ser capaz, un día“, dijo el actor al podcast Happy Sad Confused.

El tiroteo de Aurora, en Colorado, es una de las tragedias más recordadas en Estados Unidos y dejó 12 muertos y más de 50 personas heridas.

Con ‘The Dark Knight Rises’, Christian Bale cerró su participación en la trilogía de ‘The Dark Knight’ de Christopher Nolan.