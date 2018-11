Las 12 canciones del nuevo disco de Morat y sus significados

Morat, uno de nuestros artistas Megaland 2018, lanzó hace unos días su nuevo trabajo discográfico titulado ‘Balas Perdidas’, con el que rompieron récords en las plataformas digitales en México, Colombia, Ecuador y España.

En México, el álbum es el primero de una banda latina con todos sus tracks en el Top 100 en Spotify desde 2015; en Colombia, entró en el Top 50 de la misma plataforma con 9 de sus 12 canciones en el día de su lanzamiento; en Ecuador, se impuso en el mismo top con 11 tracks, y en España, ‘Balas perdidas’ se posiciona en el Top 200 de Spotify con cinco de sus sencillos.

El disco tiene 12 canciones que mantienen la esencia, el romanticismo y el estilo musical pop que caracteriza a la agrupación, con el que se han robado millones de corazones.

Cada sencillo guarda un significado especial y fue la propia banda la que se encargó de contar cuál es el de cada uno. Aquí la explicación que compartieron en su cuenta de Instagram.

‘Besos en guerra’

“La primera bala perdida, escrita antes de saber que así se llamaría el disco, es ‘Besos en Guerra’. Los amores a quienes nadie les tiene fe suelen venir acompañados de consejos que dicen que no vale la pena, pero muchas veces uno decide ignorarlos e intentar de todas maneras. Sobre esto trata esta canción”.

‘Otras se pierden’

“‘Otras se pierden’ es la primera canción en el tracklist del disco. Para todos los que no entendían cuando hablábamos de la “tusa”, van a entenderlo con esta canción”.

‘Cuando nadie ve’

“Nosotros nunca escribimos nuestras canciones pensando en que alguien las pudieran bailar, pero un día llegamos a una fiesta y la gente estaba bailando nuestra música. Decidimos intentar hacer una canción en donde bailar fuera más una invitación que un accidente y de ahí nació ‘Cuando nadie ve'”.

‘Punto y aparte’

“‘Punto y aparte’ puede ser la canción más íntima que hay en el disco. Habla de los amores a distancia, de cómo es difícil llevarlos y de cómo, afortundamente, algunos igual tienen un final feliz”.

‘El embrujo’

“Pedirle a un colombiano que haga un flamenco es como pedirle a un suizo que haga un vallenato. Sin embargo, todo cobra sentido cuando la idea es hacer un homenaje a España con dos grandes del flamenco. Porque fue allá donde empezó nuestra carrera, porque fue allá que nacieron nuestras primeras canciones, porque hay que hacerle honor a aquello que a uno lo marca”.

‘Yo no merezco volver’

“Hay canciones que buscan pedir perdón, otras que buscan aligerar el sufrimiento y otras tantas que tratan de explicar el error cometido. ‘Yo no merezco volver’, por otro lado, no tiene más propósito que dar latigazos a quien canta y hacer más intenso el castigo. Para nosotros esta es sin duda la canción más triste que hemos escrito”.

‘Cuando el amor se escapa’

“‘Cuando el amor se escapa’ no queda mucho por hacer. Uno no sabe exactamente cuál es el siguiente paso: si correr, esconderse, afrontarlo o llorar. Algunas veces el amor se escapa con la luna cuando amanece y uno simplemente se levanta sin estar ya enamorado. No hay razón y buscarla muchas veces agranda la herida”.

‘Acuérdate de mí’

“Llega un día en el que uno conoce a una mujer preciosa, inteligente, despampanante. Justo después uno se da cuenta de que tiene novio y, peor aún, de que además es un idiota. Muchas veces uno piensa que puede reemplazar al novio idiota, pero, si somos honestos, muchas otras uno es el novio idiota que merece ser reemplazado. Con todo y esto, sabemos que ser el primero es más difícil, por lo que decidimos hacer esta canción”.

‘Mi vida entera’

“Decidimos escribir esta canción cuando nos empezaron a llegar historias de personas que pedían matrimonio con canciones nuestras que no estaban diseñadas para pedir matrimonio. Esperamos haber solucionado ese problema esta vez”.

‘No se va’

“Un día salimos de fiesta —cosa que no pasa comúnmente— y vimos que la gente bailaba nuestras canciones. Ese día descubrimos dos cosas: 1. La gente baila nuestra música. 2. No sabemos cómo bailar nuestras propias canciones. ‘No se va’ y ‘Cuando nadie ve’ son un intento de hacer a la gente bailar por decisión y no por accidente”.

’11 besos’

“Hay canciones que uno compone para que las oiga la mayor cantidad de personas posible, otras para que las oiga alguien en particular, otras que se hacen para uno mismo, únicamente por amor al arte. Esta canción, ’11 besos’, pertenece al último grupo. Esta es la bala perdida por excelencia”.

‘Maldita costumbre’

“Algunas veces uno se acostumbra a que las cosas sucedan y sucedan sin que uno lo pueda detener. Uno forma hábitos que antes de ser evidentes ya son casi imborrables. Esto pasa también en relaciones y muchas veces con cosas no tan bonitas como uno querría. ‘Maldita costumbre’ habla sobre uno de estos hábitos que aunque uno sabe que es nocivo uno igual mantiene, sea por debilidad o por descuido”.

