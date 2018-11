Estas son las letras más buscadas de Manuel Turizo

Tus manos ya me daban frío, no tenía cómo calentarme

Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte

Confieso que

En medio de tu descuido he conocido mucha gente

Sabes que yo no soy de amigos

Pero tú estabas tan ausente, tan distante

Las cosas cambian bastante, has dejado de importarme

Yo sé cómo pasó

Esa distancia que teníamos

Lentamente estaba matándonos

Si hay un culpable aquí, somos los dos, pero ella noTú nunca tenías tiempo pa’ nuestros encuentros

La relación no iba tan lenta y tú siempre tenías un cuento

Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento

Pero nunca pude, no me detuve

Le pedí a mi Dios pa’ que me ayude

Tú con tus malas actitudes

Mientras me hacían solicitudes, y no!

Ella hizo lo que no hiciste, no la culpes a ella más

Si por tu culpa fue que me perdiste

Yo sé cómo pasó

Esa distancia que teníamos

Lentamente estaba matándonos

Si hay un culpable aquí, somos los dos, pero ella no

A nadie quiero culpar, no estoy en condición de reclamar

Acepto que también he sido cómplice

No soy el mismo que cuando te conquisté

Lo que te voy a contar, seguramente, te va a hacer llorar

Alguien se dio cuenta lo que pasaba

Se aprovechó cuando no estabas

Perdóname

No sé lo que pasó contigo que no te veo como antes

Tus manos ya me daban frio, no tenía como calentarme

Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte

Yo sé cómo pasó

Esa distancia que teníamos

Lentamente estaba matándonos

Si hay un culpable aquí, somos los dos, pero ella no

Yo sé cómo pasó

Esa distancia que teníamos

Lentamente estaba matándonos

Si hay un culpable aquí, somos los dos, pero ella no

‘Esperándote’