Valentino sigue seduciendo al mundo con su música; ahora el turno es para Megaland

Valentino es una persona reservada y de buen corazón. Además cuenta con un talento increíble, no sólo para la música, si no también para el arte ya que es graduado de delineante en ingeniería civil. Su pasatiempo favorito es jugar baloncesto, lo que combina con cantar, que pasa de pasatiempo a ser su fuente de ingreso. Asegura que el ser cantante es una experiencia que disfruta al máximo, pero está consciente de que no necesariamente es para siempre; por tal razón aconseja a los jóvenes no dejar sus estudios y obtener una buena educación.

Valentino es un artista Megaland.