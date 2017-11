Vuelven los Supercampeones en un nuevo videojuego para móviles

La empresa KLab Inc. anunció el próximo lanzamiento de ‘Captain Tsubasa: Dream Team’, un videojuego para dispositivos móviles basado en la famosa serie anime conocida en América Latina como ‘Supercampeones’.

La llegada del videojuego a nivel mundial será en este diciembre y se da luego del éxito que ya tuvo este juego en Japón, donde alcanzó 4 millones de descargas luego de su lanzamiento en junio, según dio a conocer la empresa desarrolladora de juegos móviles.

Pre-Kickoff Campaign for Global Version of “Captain Tsubasa: Dream Team” Starts Today! Global Version Planned for Release in December 2017!

See the press release for more details:https://t.co/pTerJEpabf pic.twitter.com/0bRg3yPaet

