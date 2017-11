‘Planet of the Apes: Last Frontier’ ya está disponible para PS4

El mundo del planeta de los simios llega en formato digital y en exclusiva para los usuarios de PlayStation 4.

‘Planet of the Apes: Last Frontier’, que presenta una aventura gráfica e interactiva del conflicto entre humanos y simios característico de las películas, hace parte de la nueva categoría PlayLink de PS4, que permite a sus jugadores ser parte de la historia y tomar decisiones por medio de sus dispositivos móviles o tabletas.

El videojuego fue desarrollado por The Imaginarium y ya se encuentra disponible para descarga a través de PlayStation Store.