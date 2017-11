Creadores de Pokémon Go preparan juego de Harry Potter 

El mundo mágico de Harry Potter llegará a teléfonos móviles gracias a un juego de realidad aumentada en el que te sentirás como en Hogwarts.

Niantic, una de las compañías líderes en este tipo de videojuegos, recogió 200 millones de dólares de fondos para el desarrollo del juego que llevará por nombre ‘Harry Potter: Wizards Unite’, asegura Business Insider.

El videojuego tendrá la misma mecánica de Pokémon Go, con la diferencia de que en este deambularás por Hogwarts y encontrarás por tu camino hechizos, criaturas fantásticas y más de la magia de los libros de la reconocida escritora J.K. Rowling.

Todavía no se conoce la fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que el juego llegue a todos los fanáticos en 2018.

Harry Potter: Wizards Unite is coming to mobile. Sign up at https://t.co/KXacW2ptRX to receive more information about the game. #WizardsUnite pic.twitter.com/L7M2txQ3T0

— Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) 8 de noviembre de 2017