Zulma Rey se sacó la 'espinita' que tenía y lanzó comentario sobre Carolina Acevedo en MasterChef

Hay que recordar que, Zulma tuvo una discusión con Carolina en un reto. A ella le tocó hacer grupo con Diego Sáenz y las dos pelearon por el postre que hicieron. Aunque la actriz de 'A mano limpia' intentó llevar bien las cosas, no resultó como ella quería.

Ahora bien, luego de su salida dijo que: "La última espinita me la saqué el día cuando dije: ‘No te entendí’. Creo que con esa me la saqué y le dije, no me caíste bien", expresó Zulma.

Los internautas no perdieron oportunidad para referirse a todo lo que dijo de su paso por MasterChef. "Lo más lindo que paso por el programa, qué cositas ❤️", "Mucho más bella por dentro", "buena labor criada con principios", "Qué bella, por ti veía MasterChef", "Jajaja, ahí está muy original y auténtica!!!😍", "Ella no es doble. Más seres humanos así", dijeron algunos.

Hay que recordar que, Zulma Rey al comienzo de la competencia del reality del Canal RCN no sabía cómo cocinar. Sin embargo, con el pasar del tiempo demostró que es una de las mejores, a pesar de recibir críticas.