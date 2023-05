Zulma Rey explotó en Masterchef Celebrity y terminó llorando en plena cocina "Me hablan muy feo"

Más de un colombiano está pegado a la pantalla viendo MasterChef Celebrity.

Los participantes tuvieron que enfrentarse a una prueba de habilidad, rapidez, de concentración y de mucho trabajo grupal. En esta segunda competencia, las que ganaron la anterior, que fueron: Laura Barjum, Natalia Sanint, Juliana Galvis y Luces Velásquez, tuvieron que liderar y preparar los mejores platos.

Desde que empezaron a cocinar, se sentía tenso el ambiente, tanto así que una actriz no aguantó y se puso a llorar. Todo el drama se dio, porque Zulma Rey estuvo preguntando que qué hacía, pero nadie del equipo le daba órdenes.

Por lo que, ella se quedó sin hacer nada y en ese momento llegó Jorge Rausch. Él le preguntó que por qué no estaba cocinando y ella dijo que todos le han dicho que no. Luego, él dijo que había otro plato que hacer y que lo podía hacer y ahí le dijo a sus compañeros, pero no le pararon bolas. Ahí dejó en evidencia que la estaban ignorando.

Por lo que no aguantó y se puso a llorar en medio de este momento tan tenso. "No me sentía muy bien de como me estaban hablando, pienso que, ante todo, hay que ser persona y tratar a las personas con cariño”, expresó.

Sin embargo, su líder Luces Velásquez la abrazó y le dijo un par de cosas, para poderla animar. "No llore, usted me tiene. Vamos a hacerlo, ya le voy a dar la orden y no se angustie porque esto es como una obra de teatro; aquí hay que salir adelante".