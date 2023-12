¿Zac Efron colaborará con Rosalía? Así fue el curioso encuentro en el Paseo de la Fama

Zac Efron: Brillando con su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Efron no solo aprovechó la ocasión para agradecer a sus familiares, amigos y seguidores, sino que también rindió un conmovedor tributo al fallecido actor Matthew Perry, recordando su colaboración en la película '17 Again'. "Colaborar con él en los últimos años fue muy divertido y realmente me impulsó y motivó de muchas maneras que me llevaron a otro nivel en mi carrera", expresó el homenajeado en sus palabras.