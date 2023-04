Yuly Ferreira perdió el bebé que estaba esperando con Fabián Ríos: "el dolor es tan intenso"

La triste noticia la confirmó a través de una publicación, en donde no entiende qué sucedió en el camino.

En la noche del 17 de abril, le comunicó a todos lo que había sucedido. La publicación la acompañó con un gran mensaje hacia su criatura que venía en camino, pero por cosas de la vida no pudo llegar mundo. La noticia también se la comunicaron a su hijo pequeño, a quien le dicen que su hermanito no podrá llegar.

Frente a esto, el niño dijo que su hermano está "jugando con Dios en el cielo". Además, la recordada Yorley en 'El último matrimonio feliz' le dice que su pancita volverá a la normalidad, ya que ya no tiene a aquel bebé por dentro. Todo esto lo dice luego de unas palabras que dedicó por este triste episodio.

"En ocasiones ni las palabras pueden expresar lo que se siente en el corazón. El dolor es tan intenso que se siente no poder más, solo Dios sabe y me pregunto y le pregunto ¿por qué? ¿Para qué? Me duele, pero también pregunto, qué me faltó, que no hice, quisiera respuestas, pero no hay", expresó la famosa colombiana.

Asimismo, dijo que solo Dios sabe por qué hace sus cosas. "Él tendrá el control y quién mejor que nuestro padre, que sabe lo que necesitamos para cuidar de nosotros, para sanar, mientras tanto descansaré en su poder, amén", finalizó con su escrito.

Luego de estar esta noticia, varios de los seguidores y famosos le enviaron mensajes de apoyo. "Un abrazo muy fuerte y mis oraciones", "Fuerza hermosa", "Dios con ustedes siempre", "Yo también acabo de perder uno alas 8 semanas", "Solo quienes hemos vivido este proceso sabemos lo doloroso que es", "Un abrazo enorme y bendiciones infinitas", entre otros.