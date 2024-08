En cuestión de un parpadeo, Young Miko ha pasado de abrir conciertos para Karol G a liderar su propia gira por Estados Unidos y Latinoamérica. Su nombre, María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, ha quedado atrás, ahora es Young Miko en las marquesinas y en los escenarios más grandes del mundo. Desde que comenzó su gira 'XOXO"'el 31 de julio, el fenómeno no ha hecho más que crecer. Miles de fanáticos llenan recintos en todo EE.UU., gritando al unísono la misma frase: “¡Tú, Baby Miko!”

Pero ser una "rockstar" no es todo glamour y luces de neón, también es una montaña rusa de emociones y cambios. "Mi vida cambia todos los días", confiesa en una entrevista con EFE, "pero me di cuenta realmente de eso cuando intenté salir como una persona normal a un centro comercial en Puerto Rico y todo el mundo quería tomarse una foto conmigo... Eso fue en 2022, desde entonces no he vuelto a tener un día ‘normal’."

Con solo 26 años, Young Miko ya ha logrado lo que muchos artistas sueñan. En 2023, entró a la codiciada lista Hot 100 de Billboard, y en marzo de este año se llevó a casa el premio Impacto en los Billboard Women in Music. A esto le siguió el lanzamiento de su segundo álbum, Att., que la catapultó a las listas de Top Latin Albums y Latin Rhythm Albums.

"Siempre supe que la música cambiaría mi vida", dice Miko, quien además de ser una figura destacada en la música, es un ícono queer. La cantante ha demostrado que puede moverse entre diferentes géneros musicales, desde el reguetón hasta el pop y el hip-hop, pero en el escenario es pura energía rockera. "Me encanta que la gente vea ese lado de mí", comenta, mientras recuerda la lluvia de bragas y sujetadores que a menudo recibe durante sus conciertos.