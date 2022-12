Yo no puedo estar con una mujer que no sepa qué es bienestarina: 'La liendra' a Dani Duke

La influencer comparó este alimento con una "proteína".

La bienestarina es uno de los temas que están en el ojo público luego de la propuesta del mandatario colombiano, Gustavo Petro, quien pidió a ICBF no comprar más este producto agregando que es un alimento sustituto y es importado.

Ante esto, se creó una polémica por parte de nutricionistas, funcionarios del ICBF y los hogares más vulnerables, quienes son los que verdaderamente se ven afectados por dicha solicitud.

Incluso, Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, es uno de los influencers que nunca ha escondido su pasado y que ha demostrado que por medio de las redes sociales ha cumplido grandes sueños, ha viajado alrededor del mundo y vive con altos lujos que nunca pensó tener, pues según los relatos del creador de contenido, era de muy bajos recursos, se refirió al tema.

Puede leer: La Liendra y Dani Duke no viven juntos por el momento; quieren tener una casa gigante

Sin embargo, se ha visto involucrado en distintas polémicas debido al gran éxito que ha tenido y a sus relaciones amorosas que ha exhibido.

Hace algunos meses se confirmó que su actual pareja es la también influencer Daniela Duke, una mujer que, por el contrario, siempre se ha visto llena de comodidades y lujos, por los que han llamado la atención de sus seguidores varias veces.

Esta vez, vuelven a posicionarse en el listado de tendencias luego de que La Liendra se refiriera a la polémica de la bienestarina, a lo que Daniela, muy extrañada, le pregunta qué es bienestarina. Como era de esperarse, Mauricio actuó muy sorprendido y expresa que no puede creer que no sepa que es bienestarina.

“Mi novia no sabe que es bienestarina, por Dios, que gomelaje” y le vuelve a preguntar si en serio no sabe qué es bienestarina, a lo que Duke reitera que no.

“Yo no puedo estar con una mujer que no sabe qué es bienestarina, lo que estás viendo parado, lo que hablo acá fue levantado a punta de bienestarina (...) no ya, esto se va a acabar”, responde el influencer.

Le puede interesar: Carta de La Liendra para Cristiano Ronaldo: "tu último mundial y te dieron la espalda"

Daniela, sin entender, sigue preguntando qué es bienestarina, por lo que empieza a leer los cometarios del live en el que se dio el hecho. “Es una avena colada”, le dicen los usuarios.

Por último, ella lo asemeja con una “proteína” y dice que nunca tomó colada.

“La bienestarina es una avena con la que las personas de muy bajos recursos se alimentan porque es de mucho alimento, es como una colada”, ultimó Gómez.