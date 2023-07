Yina Calderón y Epa Colombia vuelven a pelear y se tiran con todo: "Epa está enamorada de mí"

Pese a que lo dicho hubiera podido quedar allí, Epa Colombia decidió dar su opinión al respecto, pues al parecer, los internautas le preguntaron sobre lo sucedido entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Según Epa Colombia ha querido apoyar sus emprendimientos para ver si pegan; ya con relación a lo dicho por Andrea y Yina, la empresaria de Keratinas indicó que a veces la Dj de guaracha crítica a todo el mundo y cree que es perfecta, aunque para ella, no tendría nada que criticarle a la esposa de Saruma, pues tiene un cuerpazo aun con dos hijas, algo que no tiene Yina que aún no ha dado a luz.

Como era de esperarse, Yina Calderón salió en defensa propia, asegurando que Epa Colombia la molesta y critica mucho porque "está enamorada de ella", no obstante, aclaró que como a ella no le gustan las mujeres, la bogotana no le interesa y de ser lesbiana, Epa Colombia no fuera su tipo.