Yina Caderón es una reconocida DJ de la guaracha que ha dado de qué hablar por sus particulares que sube a diario. Recientemente impactó con el cambio de look que se hizo y dejó a muchos sorprendidos por los colores que utilizó, morado, amarillo, fucsia y naranja.

Yina Calderón, ¿cuál fue el consejo de amor que le dio a sus seguidores?

Ahora bien, Yina Calderón ha dado de qué habar porque en las últimas horas le dijo a varios internautas que le podían dejar sus dudas sobre cualquier. Ellos aprovecharon y le comentaron que la pareja de alguien había sido grosero en su cumpleaños. A lo que Calderón le respondió lo siguiente.

"A ustedes se lo mandan como no es. El problema no es de tu pareja es tuyo, que se aguanta que en el cumpleaños le digan groserías. Esto normalmente es un patán. Es ahí cuando uno dice, ¿esto es lo que yo quiero para mí vida? Tienes dos opciones, o te sigues aguantando al patán o te alejas y ya, pero las mujeres sufren y siguen ahí. Si veo que mi novio no es especial, me voy", expresó la DJ de la guaracha.

