Yina Calderón, influencer y empresaria, ha vuelto a acaparar la atención de sus seguidores al revelar su más reciente adición artística: un tatuaje inspirado en el icónico personaje de una serie animada bastante popular.

"Me hice a Bulbasaur, me duele todo esto acá. ¿Por qué Bulbasaur? Bueno, uno, porque yo amo a Pokémon, amo a muchos muñequitos, me gusta tatuarme muñequitos, y porque Bulbasaur, porque era como el más malgeniado, era tímido, pero cuando le tocaba guerreársela por Ash, lo hacía, cero hipócrita, al que le caía bien se le acercaba y al que no, no… Como yo. Entonces me siento identificada con Bulbasaur", expresó en los videos.

