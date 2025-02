Desde que ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2, Karina García se ha convertido en una de las figuras más comentadas del reality. Su fuerte personalidad y carisma captaron la atención del público, pero también ha estado en el centro de diversas polémicas. Recientemente, declaraciones de Sofía Avendaño y Yina Calderón han sacado a la luz detalles sobre su vida personal, generando aún más interés en torno a su historia.

¿Cómo reaccionó Smayv a las declaraciones de Yina Calderón?

Las afirmaciones de Yina no pasaron desapercibidas y provocaron una reacción de Smayv en sus redes sociales. A través de sus historias, el cantante expresó su molestia con los comentarios sobre su relación con Karina.

Primero, escribió un mensaje corto que decía “Pena ajena”, aparentemente dirigido a su expareja. Luego, respondió directamente a Yina Calderón:

“Oiga, si la gente habla sin saber, ¿cómo será sabiendo?”.

Finalmente, Smayv advirtió que pronto dará su versión de los hechos:“Tranquilo todo el mundo, que yo también voy a salir a hablar. ¡Ya me cansé de tanta mierd en contra mío! Yo soy un hombre y por eso me he mantenido callado, pero con lo que está diciendo esa (emoji de bote de basura) de Yina, que cree saber de todo y no sabe un carajo, voy a salir a contar la realidad”.