Le dicen a Yina Calderón que daña el folclore colombiano con semejantes ocurrencias.

Recientemente la también DJ estrenó una mezcla de la canción 'Cómo duele el frío', sin embargo el video que se ingenió la 'exprotagonista de nuestra tele' desató miles de críticas, pues a muchos internautas no les pareció para nada apropiado la temática del clip, ya que no tiene ninguna relación directa con la letra de la canción, incluso algunos la acusaron de dañar el folclore colombiano.

Dicho video es protagonizado por Yina y tres personas más, todas hacen el papel de trabajadoras sexuales, las imágenes fueron grabadas en una zona de tolerancia de Bogotá.

Aunque las quejas no tardaron de llegarle al intérprete de la canción, José Luis Carrascal, quien indicó que aunque no está de acuerdo con la interpretación que había hecho Yina, él en realidad no era el compositor de dicha canción, por lo tanto no puede tomar acciones legales al respecto.

Yina Calderón superó un millón de reproducciones con su guaracha

La creadora de contenido y empresaria de fajas no desaprovecha ninguna oportunidad al ser el centro de atención y con este controversial video ha logrado que muchas personas incluso de regiones apartadas del país hablen de ella.

Por lo que aprovechó nuevamente este instante de fama para celebrar que su video de guaracha en YouTube ya supera el millón de reproducciones.

"Si era fuerte está canción y su video, me hicieron Saiyajina hijuepucha. Estoy fuerte como un roble y llegamos al millón de reproducciones", escribió junto a su publicación.