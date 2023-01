Un seguidor quiso saber por qué Yina había peleado con su mamá, ante esto, la también DJ contestó sin 'pelos en la lengua' con un video.

"No peleé con mi mamá. Simplemente, tomé la decisión de que, mientras ella siga con esa pareja que tiene, que no le sirve pa’ un cul*, yo me hago a un lado. Cuando ella tome la decisión correcta, entonces volveremos a hablar”, dijo.

Otro usuario le reclamó por "meterse" en la relación de su madre, sin embargo, ella justificó al decir que sabe que esa relación está afectando a doña Merly.

"Discúlpame, por lo que te voy a decir, pero cuando uno sabe que una relación está afectando a su hijo o a su mamá o a su papá. Cuando uno sabe que su mamá tiene un ‘man’ que la trata como una porquería, y que uno conoce lo que pasa al interior de un hogar, tampoco vas a querer un hombre así para tu mamá. Ella verá y luego que no se queje", agregó.