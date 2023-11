Yina Calderón, la reconocida creadora de contenido y empresaria de fajas, anunció en sus redes sociales su intención de organizar una despedida de soltera para Alina Lozano, así lo compartió en varias historias de Instagram.

"Me invitaron al matrimonio de Alina Lozano. Entonces, allá Las Calderón vamos a estar presentes. Y yo me puse a pensar: la Alina Lozano se va a casar ¿ella por qué no hace una despedida de soltera? Con unos hombres que nos muevan el ... ¡Ta, traque taraque! Y unos coctelazos y terminar vueltas nada. ¡Porque es que se va a casar! Eso es una decisión difícil. Se va a lanzar al precipicio", expresó Yina Calderón en uno de los videos.

Lea también: “Qué pesar”: Yina Calderón no deja títere con cabeza ante el polémico video de Laura Tobón