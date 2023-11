¿Cómo fue la despedida de soltera de Alina Lozano?

Yina Calderón, la mente creativa detrás de esta despedida de soltera, compartió sin reservas varios videos que capturan la alegría que Alina experimentó junto a un hombre, el cual fue su compañero de baile desde el principio en la fiesta.

Al parecer, no todo fue color de rosa en la celebración, pues Alina tendría problemas con Jim, ya que su pareja se puso algo ‘celoso’ con la despedida y no estuvo de acuerdo con muchas de las cosas de la fiesta.

Alina afirmó que Jim no quería que asistiera a la despedida, lo que la hizo reflexionar mucho sobre su decisión. A pesar de ello, al final decidió arreglarse y unirse a la celebración en la chiva rumbera en la que se encontraba, asegurando que terminarían la noche en la discoteca 'Gigolo House' en Bogotá. La fiesta comenzó desde el primer momento, con Alina mostrándose bailando muy cerca de un hombre y expresando: "Me vine para acá, en tu cara Jim, y si no te quieres casar, no te cases”.