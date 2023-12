Yina Calderón lanzó línea de zapatos: fans quedaron sorprendidos

Yina Calderón publicó un video donde se aprecia la variedad de colores disponible en su línea de zapatos. Hay modelos en blanco con azul claro y oscuro, así como algunos con detalles en naranja; también se destacan otros con rayas que les confieren un aspecto distintivo. Aunque algunos seguidores inicialmente dudaban, quedaron gratamente sorprendidos.

En los comentarios, se evidencia que los internautas quedaron más que encantados con estos tenis lanzados por la exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele'. Algunos de los mensajes que recibió fueron:

"Puede que no nos caiga bien, pero ella es luchadora y eso hay que admirarlo." "Me gustaron, aunque me parece increíble que lo diga 🙊." "Así la critiquen, esta mujer es muy emprendedora. 👏👏." "Están súper vacanos, la felicito. Que Dios te bendiga en esto." "Están bonitos, me gustan."