La más reciente noche de nominación en La casa de los famosos Colombia estuvo llena de emociones, sorpresas y giros inesperados. La dinámica de selección cambió drásticamente, lo que llevó a los participantes a vivir momentos de gran tensión.

¿Se fractura la relación entre Yina Calderón y Lady Tabares?

Más allá de la nominación, en los últimos días se ha evidenciado un posible distanciamiento entre Yina Calderón y Lady Tabares. Ambas han construido una relación cercana dentro del reality, pero un reciente desencuentro podría poner en riesgo su amistad y alianza.

Todo comenzó cuando Lady Tabares cuestionó la forma en la que Yina reaccionó ante algunos conflictos en la casa. Aunque la empresaria ha mostrado admiración por la historia de vida de la actriz, dejó claro que no se siente en la obligación de buscar una reconciliación si considera que no ha cometido un error.

En una conversación con La Toxi Costeña y Karina García, Yina expresó:

"Yo no hablo con nadie, amor. Tiene que ser alguien que, o sea, ella me cae muy bien, me parece una buena mujer, me gusta mucho su historia de vida, me parece que ha sufrido mucho y Dios le tendrá una recompensa. No es hipócrita, bacana, pero si yo siento que no he hecho nada, yo no busco a nadie. Para que yo lo haga es porque siento que me equivoqué".